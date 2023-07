Des membres de Pastef libérés…Abdoul Mbaye salue «les mesures d’apaisement»

La libération de Birame Souleye Diop et la liberté provisoire accordée à El Malick Ndiaye de Pastef font réagir. Dans un tweet, Abdoul Mbaye a salué les «mesures d’apaisement».

« Nous saluons les mesures d’apaisement concernant Birame Soulèye DIOP et El Malick NDIAYE. Le Sénégal en a grandement besoin. Que tous évitent les dérapages et provocations inutiles, étincelles capables de mettre le feu aux poudres en cette période sensible », a écrit le président de l’Alliance pour la citoyenneté et du travail (ACT).