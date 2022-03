Des partis de Benno écrivent au président Macky pour se plaindre de Mahmoud Saleh

LETTRE OUVERTE DE ME DIARAF SOW PRÉSIDENT DU PARTI ADAE/J À SON EXCELLENCE MONSIEUR 𝐌𝐀𝐂𝐊𝐘 𝐒𝐀𝐋𝐋 PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, SUR LES AGISSEMENTS DE SON DIRECTEUR DE CABINET MAHMOUD SALEH

EXCELLENCE, MONSIEUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

l’Alliance Démocratique pour une Afrique Émergente/Joowléene (ADAE/J) a décidé de vous soutenir depuis sa création en 2015 et moi personnellement, depuis 2012 au second tour où je me suis sacrifié pour vous voir élire Président de la République.

Cela, Excellence, nous n’avons aucun regret à le faire parce que nous sommes convaincus que vous êtes effectivement l’homme de la situation.

Cependant Excellence, il est regrettable de constater que vous nous avez laissé entre les mains d’un seul individu qui prend tout son temps pour nous sacrifier politiquement et empêcher toute progression de notre parti dans la mouvance présidentielle. Ça nous n’allons plus l’accepter.

Excellence, Monsieur le Président de la République, nous avions tiré la sonnette d’alarme pour fustiger le comportement inélegant au quotidien de Monsieur Mahmoud Saleh envers le parti ADAE/J, malgré tous nos efforts et les risques que nous prenons partout au Sénégal et tous les jours, sans tricherie et à visage découvert, pour vous soutenir sur tous les plans.

Malheureusement et par la suite, à la demande d’un grand frère, dans votre proche entourage, j’ai posté un message de mea culpa à Monsieur Saleh, pas parce que j’ai péché mais parce que je voulais vous mettre à l’aise, vous, Monsieur le Président de la République et mettre à l’aise une partie de votre entourage que je respecte énormément.

Je ne m’en étais pas limité là. J’ai écrit à plusieurs reprises à Monsieur Saleh pour solliciter une audience en tant que leader de la coalition Benno Bokk Yaakaar ; j’ai appelé son Secrétaire et même son Chef de Cabinet maintes fois pour arrondir les angles.

Regrettablement, votre Directeur de Cabinet n’a ni la modestie, ni l’élégance républicaines et fraternelles, pas une seule fois de répondre à une seule fois à nos messages et correspondances.

Pire, il continue à bloquer toutes nos demandes d’audience que nous vous avons adressées et s’oppose à toute nomination d’un membre du parti ADAE/J tout en procédant à notre isolement. La dernière illustration : le parti ADAE/J a été écarté des commissaires chargés de sillonner le pays.

Pourtant, Excellence, nous qui sommes vos soldats au quotidien, vos alliés sincères et combattants, des Chefs de partis politiques membres de la coalition Benno Bokk Yaakaar avons toutes les difficultés du monde à vous rencontrer.

Néanmoins, il vous emmène des comédiens de toutes catégories et d’autres personnes qui n’ont aucun mérite que nous n’avons pas, ne serait ce qu’avant hier, la personne qui a été reçue à la Présidence de la République.

Excellence Monsieur le Président de la République. Nous ne sommes pas engagés dans la coalition Benno Bokk Yaakaar pour subir le diktat de Monsieur Mahmoud Saleh.

C’est vous, Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la République et tête de fil de la coalition Benno Bokk Yaakaar que nous soutenons bien que nous sommes unis et solidaires à tous les responsables de la coalition Benno Bokk Yaakaar, sans exception.

Excellence Monsieur le Président de la République, notre avenir politique dans la coalition Benno Bokk Yaakaar doit-il dépendre non de votre volonté mais uniquement de la bonne volonté et de l’humeur de Monsieur Saleh qui doit bloquer qui il veut et couper la tête de qui il veut ?

En tout état de cause, nous sommes prêts à faire face pour défendre notre dignité et notre légitimité en tant que leader et en tant que parti membre de la mouvance présidentielle si vous n’apportez aucune solution à l’équation Mahmoud Saleh pour qu’il sache respecter les alliés que nous sommes.

Veuillez Excellence Monsieur le Président de la République, agréer l’expression de nos hautes et respectueuses considérations.

Me Diaraf SOW Président National de l’Alliance Démocratique pour une Afrique Émergente/ Joowléene.

Coordonnateur national de la coalition Joowléene (BBY)