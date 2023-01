Des populations de Thiès-Nord contre la démission du maire Birame Soulèye Diop

Pour les habitants de Thiès-Nord, « l’ingéniosité, le leadership et le rang de notre maire en voie de démission a servi à décanter les souffrances des populations en matière d’assainissement, d’éclairage public, d’infrastructures socio-sanitaires et éducatifs de base ». Pour dire, selon les populations de la zone, que « la suppression du cumul de mandats demeure une ambition à concrétiser par le président Ousmane Sonko, une fois élu en 2024, mais ne doit pas être un principe pourvoyeur de manques à gagner au parti qui n’a pas encore fini sa conquête du pouvoir ».

« Le député-maire Birame Soulèye Diop, soucieux de l’image du parti et du respect des promesses électorales par rapport au cumul de mandats faites par le candidat Ousmane Sonko en campagne électorale lors de la présidentielle de 2019, a fini par faire un choix entre son poste de député à l’Assemblée nationale et celui de maire à la commune Thiès-Nord. Ce suite à un débat d’opinions pris très au sérieux au sein de Pastef/Les Patriotes. Son choix, c’est de libérer son poste de premier magistrat de la commune nord », explique Cheikh Abdou Sèye, cadre du parti Pastef/Les Patriotes, responsable politique à la commune Thiès-Nord au correspondant du journal Le Témoin dans la Cité du rail, repris par Pressafrik. Se demandant « quels sont les risques et périls de ce choix pour la commune de Thiès Nord et pour le parti Pastef ? ».

Les « Patriotes » de Thiès-Nord estiment qu’« il est important d’inviter nos frères et sœurs de parti à une réflexion critique sur les conséquences de chaque choix, notamment celui de libérer l’un ou l’autre des postes ou de maintenir les deux ». Pour le cas spécifique de Thiès, Cheikh Abdou Sèye rappelle qu’avant tout, « Pastef était parti du néant pour détrôner, sanctionner un régime organisé politiquement et instaurer un régime d’espoir ». Ainsi, aux yeux de la section Pastef de la commune Thiès-Nord, « vouloir prêter le

flambeau qui peut être ressaisi par un adversaire désespérément en quête de triomphe ne témoigne pas d’une maturité politique ».

Aussi, « vouloir confier la mairie de Thiès-Nord à un conseiller municipal méconnu des populations va saper l’esprit d’un scrutin direct prévu par le code général des collectivités territoriales et risque de plonger encore dans l’arriération cette commune mis dans une fâcheuse situation par un maire accidentel et pas redevable aux populations, Lamine Diallo. Lequel, après douze années de règne, n’arrivait toujours pas à curer annuellement les égouts, entretenir le réseau d’éclairage public ou même préserver les ressources fiscales et foncières de la commune ».