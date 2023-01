Charles Faye : « On doit trouver une porte de sortie à Macky… »

Pour Charles Faye, au moment actuel des choses, l’opposition ne doit pas être trop radicale envers le président Macky Sall à quelques mois de la fin de son reine. Pour le journaliste, le président laisse des mots qui en dit long sur son départ, mais c’est aux gens de lui faciliter sa sortie. « On comprend Macky Sall, on doit lui faciliter sa sortie, mais d’abord, il doit parler au peuple de ce qu’il veut », a fait savoir Charles Faye.

Le journaliste de marteler que « Macky au fond de soi, malgré les excitations de son camp, avait dit qu’il ne va pas faire un 3e mandat. »

Lors de son discours à la nation , il a utilisé des morts forts comme « honneur » pour les enfants. Qui dit cela, veut dire qu’il va respecter son engagement. Il a parlé également de « Héritage, de nul n’est plus grand que le Sénégal. »

A l’en croire, Quand le président parle souvent, il lâche certains mots maintenant aux gens de décortiquer pour lui faciliter les choses et trouver un compromis qui apaise et lui mettre d’aller dans les meilleurs situations. Quant à l’opposition, le journaliste suggère de diminuer un peu la pression et les menaces contre Macky, en lui permettant de sortir tranquillement. Ce qui lui évite de ne pas se radicaliser et d’aller jusqu’au bout.