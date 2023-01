Lutte contre les inondations : Mamour Diallo dévoile sa méthode

Prendre le problème des inondations par les cornes : Voilà le souhait exprimé par le Directeur général de l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (Onas) et son équipe, en mettant en place un comité chargé de la prévention et de la gestion des inondations pour l’année 2023. L’objectif du comité, renseigne Mamadou Mamour Diallo, est de prévoir de façon précoce la problématique des inondations. Car il a constaté que ses services avaient l’habitude d’agir à la veille ou à quelques semaines de l’hivernage parce que le réseau est difficile et il faut préserver et gérer ce qu’on ne maîtrise pas.

C’est pourquoi cette année, dit-il, avec l’administration, il a pris la décision de démarrer très tôt la lutte. A l’en croire, le programme a été déjà présenté au ministre de l’Eau et de l’Assainissement, Serigne Mbaye Thiam. Son souhait, est que dès ce mois de janvier, que tous les points d’eau, c’est-à-dire les points chauds au niveau de Dakar et à l’intérieur du pays, soient recensés et qu’ils fassent l’objet d’étude par ses services et budgétisés afin de les soumettre à la tutelle.

Avant de préciser que ce travail a démarré et il ne fait aucun doute que l’Onas aura l’accompagnement de l’État. Mamadou Mamour Diallo a salué les importants progrès réalisés par le gouvernement depuis 2012.Il se félicite aussi de l’initiative du ministère de l’Eau et de l’Assainissement qui, dès la fin du programme, s’est engagé pour une nouvelle décennie 2023-2033. A en croire le Directeur général de l’Onas, les études sont en cours et les travaux sont très bien avancés.

Mamour Diallo, selon L’As, annonce également la reprise des travaux du projet de 10 villes pour un financement complémentaire de 22 milliards de Fcfa. M. Diallo a fait cette déclaration en marge d’une cérémonie dédiée aux retraités.