Des scènes de manifestations éclatent à l’UCAD

Après l’arrestation du leader du Pastef pour trouble à l’ordre public et participation à une manifestation non autorisée, des scènes de manifestations ont éclaté un peu partout dans la capitale sénégalaise. A l’avenue Cheikh Anta Diop de Dakar, précisément à l’UCAD, des pneus ont été brûlés et la circulation interrompue par un groupe de manifestants. Au moment où ces lignes sont écrites, les éléments des forces de l’ordre sont intervenus en renfort pour faire revenir le calme. Mais les choses dégénèrent. Nous y reviendrons…