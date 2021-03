Des sénégalais maltraités en Gambie après la mort d’un pêcheur

Vive tension en Gambie où des heurts ont éclaté entre pêcheurs et forces de l’ordre suite à la mort d’un Gambien, habitant de Sanyang à Kombo Sud. L’incident fait suite à des accrochages entre pêcheurs locaux et sénégalais. La police s’est déployée sur les lieux et a ouvert le feu après que le poste de police a été attaqué et réduit en cendre par les émeutiers.

En effet, tout est parti de la mort de Gibril Ceesey, un Gambien de 25 ans qui aurait été tué par Gana Sey, un Sénégalais responsable dans une entreprise chinoise qui s’active dans le secteur de la pêche. L’usine de farine de poisson en question, où travaille Sey, a été incendié également.