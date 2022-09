Des syndicalistes de la santé décrètent 2 jour de grève à partir de…

La conférence des secrétaires généraux de la fédération des syndicats de la santé (F2S), après quelques semaines de léthargie, décide de paralyser le système sanitaire. Une grève générale de 48h les 21 et 22 septembre est décrétée pour forcer le gouvernement à respecter les engagements sur certains points:

« À l’état actuel des négociations, nous constatons avec amertume un statu quo depuis notre dernière rencontre avec Mme le Ministre de la Fonction Publique ; Malgré la disponibilité de l’argent, certains agents administratifs ou de soutien et les ex agents du CTO sont laissés en rade. Cette même situation est constatée au niveau du personnel des universités des collectivités territoriales ou des contractuels du ministère de la santé ; La situation à Kédougou a fini de montrer que tous les agents de santé sont en sursis et sont susceptibles pour un moindre incident de se retrouver en prison ; La concurrence déloyale des écoles privées de formation contre l’ENDSS causée par la direction des ressources humaines du ministère de la Santé ; nous réitérons notre position pour la préservation du patrimoine de l’hôpital Aristide le Dantec mais aussi du sort des 900 agents contractuels et prestataires pour la préservation de leurs droits », lit-on dans le communiqué.