Le débat sur la question du troisième du Président de la République ne pouvait être occulté lors du séminaire organisé par les jeunes du parti Rewmi. Le secrétaire national à la Jeunesse de Rewmi, Mory Guèye se veut clair et avertit le Président de la République, Macky Sall en ces termes : « Si, il lui traverse l’idée de vouloir travestir la Constitution, nous lui lançons une alerte pour lui signifier que la jeunesse va purement et simplement descendre dans la rue et le déloger du Palais ». Pour lui : « Officiellement, le mandat est limité à deux et le président est littérairement en train d’exercer son second ».

Le vice-Président de Rewmi, le député Déthié Fall reste persuadé que le Président Macky Sall ne va pas franchir le rubicond pour se présenter à un troisième mandat. « Très sincèrement, je pense que Macky Sall ne fera pas de troisième mandat ». Pour cause, selon Déthié Fall, « c’est une question de cohérence politique car il a vécu avec nous en 2012 une expérience qui pourrait lui permettre de ne pas penser à remettre le pays dans les mêmes travers ». Et de marteler : « ce débat est loin d’être rangé dans une cohérence politique et que le président lui-même va s’appliquer cette disposition de l’alinéa 2 de la constitution qu’il a affirmé vouloir respecter ».

Thiémokho BORE