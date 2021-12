Déthié Fall…la marionnette de l’opposition à l’Assemblée

L’Assemblée nationale ne manque jamais l’occasion de faire la Une des journaux. Beaucoup de députés de cette treizième législature trempent dans des actions peu catholiques. Usage de faux, viol, trafic, autant de mots négatifs qui symbolisent l’hémicycle. Certains élus du peuple se permettent désormais d’afficher toute leur insolence devant des ministres de la République. Déthié Fall est le dernier à s’être livré à cette exercice. Le leader du Parti Républicain pour le Progrès (PRP) se croit être un guerrier dans l’assemblée, mais il n’est rien d’autres que la chair à canon de l’opposition, un pantin envoyé pour faire le sale boulot.

Déthié Fall cristallise toute l’attention des sénégalais. Il mène la vie dure aux ministres qui passent à l’assemblée nationale pour le vote du budget de leur différent département. Depuis le début du marathon budgétaire, il fait parler de lui. La liste de ses victimes ne cesse de s’allonger. Son geste face au ministre de l’Intérieur à l’Assemblée est toujours d’actualité. Et comme s’il ne prenait l’avis des citoyens qui l’ont mis à son poste, il a récidivé ce vendredi. Et cette fois-ci, il s’en est pris au Garde des Sceaux, ministre de la justice Me Malick Sall et au président de la république Macky Sall.

Déthié Fall un loser politique

Pourtant il y a quelques années, Déthié Fall était dans cette même Assemblée et n’osait pas prendre de telles positions. Mais depuis qu’il a été éjecté de Rewmi, il a changé de fusil d’épaule. Son entrée dans l’opposition radicale a fait de lui une autre personne. Ces nouveaux compagnons l’ont mis à l’avant pour tirer sur tout ce qui bouge. Ce rôle qui était celui de députés comme Ousmane Sonko ou Cheikh Abdou Barra Dolly, est désormais donné à Déthié Fall, la nouvelle marionnette de l’opposition.

En effet le leader du PRP veut s’ériger comme un ténor de l’opposition mais il n’est rien d’autres qu’un fantassin envoyé en première ligne. Politiquement, Déthié ne dispose pas d’une base solide. Alors il a besoin de faire du bruit pour se faire remarquer et ainsi gagner des points chez les sénégalais. Le peu de notoriété qu’il détient, il le doit à Idrissa Seck et à son parti. Mais comme il n’avait pas de poste ministérielle, comme Yankhoba Diattara et Aly Saleh Diop, le député a voulu jouer au martyr en déclinant le poste que lui avait réservé le « Kirikou » sénégalais au sein de Rewmi.

Avec les élections de 2024 qui s’annoncent, Sonko a besoin de soigner son image auprès de son électorat. Raison pour laquelle il se fait discret à l’assemblée. Mais il continue de souffler ses idées à un de ces poulains, Déthié Fall. Ces derniers partagent la même coalition Yewwi Askan Wi. D’ailleurs pour mieux se servir de lui, les leaders de cette coalition l’ont nommé coordonnateur. Ils savent que le patron du PRP ne peut rien gagner alors il est chargé du sale boulot. Comme celui d’insulter des ministres de la République.

Les écoles de partis doivent être ressuscitées pour éviter que des personnes comme Déthié Fall ne se perdent dans leur ignorance et leur manque de maturité politique. Car comme le dit Machiavel, « Ce n’est pas le titre qui honore l’homme, mais l’homme qui honore le titre ». Alors en tant qu’élu du peuple, le leader du PRP doit revoir sa manière de faire. S’il continue sur cette lancée, il ne fera que se faire détester davantage par les sénégalais. Et cela le mènera à sa perte.

