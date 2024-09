Détournement Présumé : Sept (7) cadres du ministère des Finances arrêtés

Sept (7) cadres en poste au ministère des Finances et du Budget, précisément à l’Observatoire de la qualité des services financiers (Oqsf), ont été arrêtés et placés en garde à vue pour détournement de deniers publics, complicité, blanchiment de capitaux, usage de faux en écriture publique et privée, fraude informatique et recel de données financières.

L’AS, qui donne l’information dans son édition de ce lundi, révèle les noms des concernés : M. D. Diallo, M. H. Ndao, M. Diop, A. D. Thiakane, S. Diaw, M. Sy et P. S. Sow. «Ces derniers, après la fin de leur garde à vue, ont été présentés aux juges pour le début d’une série d’auditions. Les mis en cause ont été arrêtés suite à un rapport de l’Inspection générale des finances (Igf) dont les conclusions ont révélé un système frauduleuse impliquant des fonctionnaires et des complices extérieurs au ministère», renseigne le journal.

Avant Lat Diop, le directeur administratif et financier de l’Agence de la règlementation pharmaceutique (Arp), Mamadou Fawzi Dione, a été arrêté par Sûreté urbaine. Il est accusé lui aussi de détournement de deniers publics. Les faits présumés remonteraient à l’époque où il était gestionnaire à la direction générale de la Santé publique.