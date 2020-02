Bataille de leadership politique pour le contrôle de Dahra entre deux Ministres de Macky

Par personnes interposées, la guerre pour le contrôle de la commune stratégique de Dahra est loin de connaitre son épilogue. Cependant, après une trêve de courte durée, la guerre par proche interposé ou par voie de presse reprend entre les deux responsables occupants les hautes fonctions de Ministres de la République.

L’on se pose la question à savoir pourquoi la commune de Dahra fait saliver ?

La bataille pour le contrôle de la commune de Dahra entre le Ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye, Maire de Linguère et le Ministre de l’Elevage Samba Ndiobene Kâ est, loin d’être terminée. En effet, par guéguerre interposée, les partisans de chaque bord au sein de l’Apr , réclament le leadership de son mentor. Ainsi, certains observateurs du landerneau politique de cette commune, qui constitue le grenier électoral du département de Linguère, se sont prononcés sur cette dualité entre deux responsables qui ont tous béneficié de la confiance du Président Macky Sall. Interpellés sur cette bataille politique de positionnement, les barons de la politique à Dahra n’apprécient pas la démarche du Ministre de l’Elevage et précisent que ; Samba Ndiobene Kâ adopte une politique à l’aveuglette, il fait du tâtonnement politique avec beaucoup de tintamarres. « Il va en solo, sans associer ses camarades de parti, il est entouré de jeunes qui n’ont aucune expérience politique et pire son entourage ne maîtrise pas les réalités politiques de la ville de Dahra », fait remarquer un ex compagnon du Pcr de Boulal.

Un autre de poursuivre que, Samba Ndiobene Kâ ne sera jamais Maire à Dahra. Les raisons évoquées par ce dernier méritent une réflexion. A l’en croire, le Ministre de l’Elevage fait partie de ceux qui ont implanté l’Apr à Dahra avec Alboury Sall, Dr Maboury Bâ, l’ex Député Mbengue Lam entre autres mais, il manque de charisme et d’hommes politiques que la ville de Dahra a besoin à la tête de la municipalité. Le Ministre de l’Elevage se fait un nom à Dahra et non une base politique renchérit notre observateur qui, n’hésite pas à qualifier Samba Ndiobene Kâ d’un apprenti politique de par sa démarche et de son discours guerrier qu’il sert et qu’il croit pouvoir séduire. Par contre, la suprématie politique du Ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye est confirmée par ces derniers qui, selon eux le Maire de Linguère est un rassembleur, il se concerte avec les anciens et détient la base à Dahra.

Face à cette situation politique marquée par une guéguerre sans merci entre les deux responsables, les joutes électorales qui se profilent à l’horizon risquent d’être mouvementés dans le Djolof. Les populations pour leur part attendent plus de réalisations surtout en matière de sécurité et d’aliments de bétail du fait de la particularité de la zone où l’élevage occupe une place importante.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn