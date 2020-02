Mody Niang : « le pays est mal géré »

C’est l’activiste Mody Niang, souteneur politique de Ousmane Sonko de Pastef et oncle de pape Alé Niang qui est l’invité de Aïssatou Diop Fall Niang sur le plateau de Face2Face de la TFM….ce chroniqueur connu de la presse est revenu sur les rapports de la Cour des Comptes mettant en cause la gestion de plusieurs entreprises : « Le président avait dit à son arrivée en 2012 qu’il allait renforcer les corps de contrôle. Aujourd’hui le pays est mal géré. Les dérives notées par les contrôleurs ne sont pas suffisantes et cachent d’autres détournements plus graves. Le président avait dit qu’il a mis son coude sur plusieurs dossiers qui évitent par la même occasion la prison aux gérants de ses institutions. C’est grave pour un président. Même Emmanuel Macron de la France n’ose pas faire une telle déclaration »