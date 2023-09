Deux morts à Khossanto : Mamadou Lamine Diallo parle «d’échec de BBY»

BBY a échoué dans la gouvernance

Les morts de Khossanto en sont une preuve éclatante. J’avais alerté sur ce point dans une de mes questekki. Le département de Saraya qui produit l’or du Sénégal est le plus pauvre du pays. Les populations locales ne sont pas informées de la gestion de leur or. Les femmes qui vivent de l’orpaillage traditionnel sont marginalisées. C’est le Président Macky Sall qui décide de tout dans la gestion de l’or qui appartient aux populations.

Le poisson. On ne trouve plus de thiof ou de yaboye au Sénégal. Les deux poissons les plus consommés traditionnellement sont presque introuvables et les prix hors de portée. En cause, la surexploitation de nos ressources par les navires industriels à qui le régime BBY de Macky Sall -Amadou Ba a donné des licences corrompues.

La forêt de Casamance. Elle est pillée au vu et au su de tout le monde. D’ailleurs, le pillage se déplace vers Tambacounda. Les maires BBY et le régime sont les seuls responsables. J’avais écrit à la Chine, un des pays destinataires de ce trafic. Le gouvernement de Macky Sall n’a jamais voulu porter ce combat.

Le foncier est le talon d’Achille du régime. Je reviendrai sur ce point pour situer la responsabilité spécifique de Amadou Ba l’ascenseur.

La rédaction de Sénégal Info