Devant la mort…Serigne Mbacké Ndiaye défend Macky bec et ongles

RESTER JUSTE PAR RAPPORT A LA 3e VAGUE

En parlant de la 3e vague du coronavirus, certains s’empressent d’accuser les hommes politiques et plus particulièrement le Président Macky SALL qu’ils désignent comme étant les principaux responsables de cette situation grave que nous vivons.

Sans être l’avocat du diable ou encore moins le diable de l’avocat, Macky n’étant pas avocat, je suis obligé de m élever contre de telles affirmations qui sont pour moi fausses.

En effet, jusqu’à preuve du contraire, le Président Macky SALL a effectué ses tournées économiques à l’intérieur du pays et non à Dakar. Or la situation grave qui nous inquiète se vit, non pas à l’intérieur du pays où s’est rendu Macky SALL, mais à Dakar où il n’a pas mené d’activités publiques et populaires.

Alors sur quoi ces théoriciens dont certains sont peut-être de bonne foi se fondent pour incriminer le Chef de l Etat. Un esprit objectif et non partisan n’aurait jamais tiré une telle conclusion qui ne résiste pas à l’analyse.

Alors arrêtons ce débat stérile et dangereux et tournons-nous vers l’essentiel qui nous permettra de mettre un terme à la propagation de cette pandémie.

Serigne Mbacké Ndiaye