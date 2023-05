Dialogue National : le Parti Nouvelle Génération (PNG) dit…

Le Parti Nouvelle Génération (PNG) a reçu ce jour l’invitation du président de la république du Sénégal pour participer au dialogue National et c’est avec une gratitude et un profond sens de responsabilité que nous comptons répondre à l’invitation. Le parti tient à exprimer sa sincère appréciation pour cette opportunité de contribuer au développement et au progrès de notre nation

Le PNG est honoré de pouvoir participer à cette discussion ouverte et constructive, et il est conscient de l’importance de favoriser un échange d’idées fructueux pour le bien-être de notre pays et de ses citoyens.

Nous tenons également à vous assurer de notre engagement à respecter les principes d’écoute active, de respect mutuel et de courtoisie envers les autres participants. Le PNG est conscient que la diversité des opinions est un atout précieux dans la recherche de solutions novatrices et durables.

Le PNG est convaincu que cet appel au dialogue sera une occasion unique d’apporter sa contribution en partageant ses idées, ses préoccupations et ses recommandations sur les questions qui préoccupent notre pays qui se trouve dans une situation de tension jamais égalée. Le PNG compte se préparer soigneusement en examinant les sujets à l’ordre du jour et en rassemblant ses réflexions pour enrichir les débats.

Le PNG est conscient de la lourde responsabilité qui accompagne cette invitation et fait un appel à la classe politique nationale de considérer cette opportunité pour éviter à notre pays de basculer dans la violence, c’est pourquoi nous informons les sympathisants, et l’opinion publique que le PNG est déterminé à contribuer de manière positive et constructive à la recherche de solutions communes. Le PNG crois fermement en la possibilité de faire avancer notre pays grâce à un dialogue inclusif et participatif.

Encore une fois, le PNG remercie sincèrement le président de la république pour cette invitation, qui témoigne de sa volonté de promouvoir une gouvernance ouverte et démocratique. Le PNG est impatient de participer à cet appel au dialogue et de travailler à ce que ce dialogue se fasse dans le respect des chartes de notre pays et de la mère des chartes la constitution et fait un appel aux autres participants de travailler dans le respect mutuel pour le bien de notre nation.

Le PNG à travers la voix de son président demande au Chef de l’Etat de prendre toutes les dispositions nécessaires pour mettre en œuvre tous les consensus qui seront issus de cet exercice important pour la cohésion nationale et la stabilité de notre nation