Dialogue : un collectif digital pour appuyer le discours de Cheikh Bamba Dieye voit le jour

Titre : «Dialogue National : Collectif Digital d’Appui au Discours Véridique de Cheikh Bamba Diéye «DN@CAP/DVCBD». Source d’inspiration : Sourate AL-ASR/LE TEMPS :

Par le Temps ! 2.L'homme est certes, en perdition, 3. Sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Base de référence Prise de parole des leaders politiques mentionnés lors de l'ouverture du lancement du dialogue national.

Eléments d’appréciation : Dialogue National/Ecoute du discours véridique de Cheikh Bamba Dièye, Porte-parole de l’opposition sénégalaise. Source Dakartimes n°1790 Mercredi 7 Juin 2023 page 10. 24heures n°1833 Mercredi 7 Juin 2023 page 9 Dialogue National : Ecoute du discours véridique de Cheikh Bamba Dièye – Xibaaru. Table Ronde Digitale autour du lancement du Dialogue National: Fiche synoptique du rapport rédigé par la Coalition Digitale de Jeunes Experts Associés pour la Stabilité du Sénégal «CDJEA-SEN». Etude disponible sous réserve de la protection des données à caractère personnel.

Genèse du collectif : Le collectif en question est mis en place à partir des réseaux sociaux ; c’est suite à un sondage portant sur le degrés de réceptivité des discours tenus lors de la cérémonie du lancement du dialogue national sous la supervision du Président de la République. En ligne de mire l’intervention du porte parole du jour de l’opposition Cheikh Bamba Diétye. Les tics aidant les répondants du questionnaire ouvert sans exclusion ont classé le discours mis en relief de véridique. Les réponses sont sorties au niveau national et dans la diaspora. Le questionnaire avait à travers sa rubrique posée la question suivante. Etes-vous disposé et apte à poser en commun un collectif pour l’exercice de suivi managérial du mandataire de l’opposition dans le but de savoir si la teneur et la porté de ses mots sont prises en compte dans le déroulement du dialogue national en cours. D’autres répondants ont mis en question la légitimité de la personne chargée de diriger le dialogue. Selon certains le Conseil Economique Social et Environnemental devrait à juste raison être choisi parce que étant une institution ayant dans son sein une représentativité national en plus de sa vocation de conseil. Le CESE est mieux équipée et plus outillé en termes de ressources humaines plus apte ; capable ; disposé et plus efficient pour superviser et manager tels enjeux d’importance capital pour la paix au Sénégal. C’est l’avis d’un bon nombre d’observateurs et experts ayant répondu au sondage initié par la Coalition Digitale de Jeunes Experts Associés pour la Stabilité du Sénégal «CDJEA-SEN». En effet le Président de la République a lui-même solennellement annoncé avec fermeté qu’aucune question n’est taboue dans le dialogue national initié à des fins de cohésion sociale et d’entente pour que vive le Sénégal dans la paix. C’est aussi la justesse du discours de Cheikh Bamba Dièye «CBD», à l’occasion porte-parole de l’opposition et dès l’introduction de son discours de vérité… Nota Bene : Ledit collectif a pris naissance au sein des Tics et les membres au complet ont une notation commune : ils sont tous et toutes connectées. Ce parterre digital évolue dans une sphère numérique. Il y est question de mener un suivi digital des discours de type nouveau. Lesquelles expressions citoyennes portent sur les questions et réponses auxquelles s’adresse à la stabilité et la paix par ricochet l’instauration d’une élection libre ; inclusive et transparente. Buts du collectif: Information-Education Communication Digitale « IECD » du discours du porte-parole de l’opposition. Adhésion. Restitution-Partage-Appropriation opportune du contenu dudit discours. Mise en lumière-Compréhension. Pédagogie-Instruction-Connaissance-Relecture de la base de référence du projet. Réflexion-Partage-Point de vue suite au regard introspectif et examen de la teneur et portée dudit discours. Appréciations sur les questions et réponses auxquelles s’adresse ledit discours. Démarrage d’une campagne pour dire non à un troisième mandat présidentiel. Effets Escomptés du collectif : Porter l’écho du discours de vérité. Propulser. Unité d’action autours du discours. Revaloriser-Matérialiser le discours dans ses lignes saillantes et descriptives. Promouvoir les enjeux et relever les défis englobés dans le discours. Amorcer une ligne de conduite politico-sociale pour la paix. Mise en relief du discours dans son enveloppé correct de droiture républicaine et de rectitude dans les règles démocratiques. Accréditation du discours par le peuple, en attente des mots de vérité. Anéantir l’élan du troisième mandat.

Retombées du collectif: Introspection-Promotion-Vulgarisation-Appropriation-Intériorisation. Prise de conscience dans la gouvernance dans l’élection présidentielle 2024. Nouveau visage de tout candidat présidentiel apte. Election libre, transparente, inclusive. Paix-Stabilité-Cohésion.

Activités du collectif: Table Ronde Digitale autour dudit discours. Cadre d’échange interactif digital autour du discours. Projets adjacents à la tenure dudit discours. Circonscription dudit discours dans l’option d’une élection présidentielle sans heurt. Sensibilisation sur la réceptivité et l’introspection de l’essence dudit discours. Donner au peuple les raisons devant éliminer tout désir, envie, appétit politique démesuré de candidature ne respectant pas la constitution dans ses articles précis de bonne conduite. Appropriation du discours.

Sponsors/Parrains /Personnes Ressources /Ambassadeurs de Bonne volonté du collectif : Le peuple, la diaspora dans toutes ses catégories et obédiences diverses socioprofessionnelles. Membres de la société civile. Associations à la base. Partis et/ou Coalitions. Autres personnalités et organisations de bonne gouvernance publique. Cibles du collectif: Réseaux sociaux. La jeunesse. Autres acteurs et bénéficiaires «MF» d’un Sénégal stable dans la paix. Les votants et votantes de l’élection Présidentielle du 25 Février 2024. Le peuple tout genre confondu pour un Sénégal qui gagne, respectueux des valeurs républicaines et des principes de démocratie en corrélation avec l’élection présidentielle 2024 dénommé : Initiative et Action Citoyenne des Jeunes pour la Bonne Gouvernance au Sénégal.

Perspectives du collectif: Paix durable-Entente-Emergence du Sénégal. Promotion et Revalorisation de notre pays de Téranga. Elire un Président de choix dont la candidature et le profil ne souffrent d’aucune irrégularité, apte à prendre en charge la demande sociale du peuple. Vive le Sénégal.

Evaluation du collectif: Au quotidien dès le démarrage jusqu'à la fin. Les dates seront déterminées dés la mise en œuvre dudit collectif. Motivation et/ou philosophie: «Ne mêlez pas le faux à la vérité. Ne cachez pas sciemment la vérité alors que vous savez la vérité ;». Extrait du Saint Coran Sourate 2 Al-Baqarah (La vache) Verset 42.

Serigne Saliou FALL Personne ressource de la Coalition Digitale de Jeunes Experts Associés pour la Stabilité du Sénégal «CDJEA-SEN». Président du parti politique : Mouvement des Citoyens pour une démocratie de développement (MDC). Membre des Forces Vives du Sénégal F24. Dakar le 13 Juin 2023.