Diamaguène Sicap Mbao : 3 individus arrêtés pour vente de viande impropre à la consommation

Le Commissariat d’arrondissement de Diamaguène Sicap Mbao a procédé, ce 28 août 2025, à l’interpellation de trois (3) individus accusés d’association de malfaiteurs, de mise en vente de viande impropre à la consommation et de mise en danger de la vie d’autrui.

L’opération fait suite à un renseignement signalant la présence de personnes en train de dépecer un mouton dans un atelier. Interrogés, les suspects ont dans un premier temps affirmé avoir obtenu l’animal d’un habitant du quartier. Ce dernier a toutefois expliqué avoir confié la carcasse déjà morte, accompagnée de 1 000 F CFA, à un charretier afin qu’il s’en débarrasse.

Les trois mis en cause ont fini par reconnaître les faits et ont avoué avoir écoulé la viande impropre : 18 kg vendus à une femme pour 36 000 F CFA, 1,5 kg cédés à un homme pour 3 000 F CFA et 10 kg offerts à une restauratrice.

Selon les déclarations recueillies, la femme a revendu une partie de la viande à 2 500 F CFA le kilo, l’homme en a consommé, et la restauratrice a cuisiné du riz pour ses clients habituels.

La viande restante a été saisie dans le restaurant et remise au vétérinaire du foirail de Diamaguène pour destruction. Les trois suspects ont été placés en garde à vue, tandis que l’enquête se poursuit.