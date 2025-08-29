Tentative de viol déjouée à Mbacké : un suspect interpellé

Le Commissariat urbain de Mbacké a procédé, dans la nuit du 27 au 28 août 2025, à l’interpellation d’un individu soupçonné de tentative de viol avec violence.

L’affaire remonte au 26 août, vers 17 heures, lorsque Fatou Lèye, accompagnée d’une amie, se trouvait dans des champs du quartier Ndiayenne pour cueillir des feuilles d’oseille. Selon la plaignante, le suspect les aurait surprises par-derrière, avant de l’agripper et de lui faire subir des attouchements.

Dans sa déposition, elle affirme avoir reçu un coup de poing à l’œil gauche au moment où l’homme tentait de lui arracher son pagne. Son amie, terrorisée, aurait alors pris la fuite pour alerter du secours. L’agresseur présumé aurait, lui aussi, quitté les lieux, abandonnant la victime au sol. Un certificat médical a par la suite établi une Incapacité Temporaire de Travail (ITT) de quatre jours pour la victime.

Les investigations des policiers ont permis de localiser et d’arrêter le suspect à son domicile, au quartier Mbacké Khéwar. Placé en garde à vue, il nie les faits qui lui sont reprochés. Dans sa version, il soutient avoir simplement surpris les deux femmes dans son champ et affirme avoir été insulté puis agressé physiquement par la plaignante avant de prendre la fuite.

L’enquête est en cours afin de faire toute la lumière sur cette affaire.