Sports

Décès de l’ancien champion de lutte « Robert »

Par Niakaar
0

L’ancien champion de lutte sénégalaise, Mouhamed Ndiaye, connu sous le sobriquet de « Robert », est décédé ce vendredi à Joal, à l’âge de 83 ans. Selon les informations rapportées par Le Soleil, le décès fait suite à une longue maladie.

Figure emblématique de l’arène dans les années 1970, Mouhamed Ndiaye a affronté de grands noms de la lutte traditionnelle tels que Mamadou Sakho « Double Less », Pape Kane de Thiaroye et Mbaye Guèye, premier « Tigre de Fass ». Son fils, le lutteur Ablaye Ndiaye, a confirmé la nouvelle du décès. Au cours de sa carrière, Robert Diouf a livré 137 combats, dont 118 victoires, 12 matchs nuls et seulement 7 défaites.

laissez un commentaire
where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra