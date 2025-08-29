Décès de l’ancien champion de lutte « Robert »

L’ancien champion de lutte sénégalaise, Mouhamed Ndiaye, connu sous le sobriquet de « Robert », est décédé ce vendredi à Joal, à l’âge de 83 ans. Selon les informations rapportées par Le Soleil, le décès fait suite à une longue maladie.

Figure emblématique de l’arène dans les années 1970, Mouhamed Ndiaye a affronté de grands noms de la lutte traditionnelle tels que Mamadou Sakho « Double Less », Pape Kane de Thiaroye et Mbaye Guèye, premier « Tigre de Fass ». Son fils, le lutteur Ablaye Ndiaye, a confirmé la nouvelle du décès. Au cours de sa carrière, Robert Diouf a livré 137 combats, dont 118 victoires, 12 matchs nuls et seulement 7 défaites.