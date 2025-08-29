Abass Fall à la mairie de Dakar : La première réaction de Barthélémy Dias

Barthélemy Dias s’est exprimé ce vendredi pour la première fois depuis la nomination d’Abass Fall à la tête de la mairie de Dakar. « Ces détourneurs de caisses et faiseurs de coups bas, Dieu nous jugera », a dit en wolof l’ancien maire de la capitale lors du lancement des cartes de membre de son mouvement Sénégal Bi Ñu Bokk.

Abordant l’objectif de cette initiative, Barthélémy Dias a annoncé l’organisation d’un congrès en 2026. « Ce lancement prépare la tenue d’un congrès ordinaire en 2026, pour structurer le mouvement dans les communes, départements, régions ainsi que dans les organisations affiliées et intégrées, tant au niveau national que dans la diaspora », a-t-il précisé dans des propos repris par Pressafrik.

Il a ajouté que cette démarche vise à mieux préparer les prochaines échéances électorales : « Cela nous permettra d’être prêts pour les législatives et toute autre élection. Notre seul objectif, c’est 2029, pour apporter des solutions aux difficultés des Sénégalais et travailler pour le pays ».