Nécrologie : Décès du maire de Djilass

Une triste nouvelle pour la commune de Djilass ! Le maire El Hadji Ndour, affectueusement surnommé « Joe Ndour » n’est plus. Selon Seneweb, il a rendu l’âme, hier, au Bénin précisément, aux environs de 00 h. Il y séjournait dans le cadre de ses fonctions au sein du projet sous-régional WAAP. Âgé de 48 ans, le maire a succombé à une maladie après une courte hospitalisation.

La mauvaise nouvelle survient alors que le défunt maire était à son deuxième mandat. Élu en 2014 puis réélu en 2022, El Hadji Ndour laisse derrière lui l’image d’un édile engagé, à l’écoute de ses administrés et déterminé à moderniser sa commune.

Son directeur de cabinet, Thierno Gana Ndong, a salué la mémoire d’un travailleur infatigable qui a transformé Djilass à travers des réalisations concrètes dans les secteurs de l’éducation, de la santé, de l’hydraulique ou encore les télécommunications.

La dépouille est attendue aujourd’hui à Dakar avant d’être acheminée à Djilass pour les hommages et l’inhumation. Il est présenté comme un leader charismatique et un bâtisseur discret.