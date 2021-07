Diamniadio : L’Université Amadou Makhtar Mbow livrée en décembre

L’Université Amadou Makhtar Mbow (UAM) sera livrée en décembre prochain. L’assurance est donnée par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Cheikh Oumar Anne, au terme d’une visite de chantiers effectuée hier mercredi, 7 juillet.

« Aujourd’hui (ndlr : hier mercredi), en ce qui concerne l’avancement des travaux, nous pouvons dire que 90% du gros œuvre sont achevés », a-t-il déclaré, soulignant que les sept pavillons en construction dans cette université seront achevés d’ici la rentrée prochaine, pour accueillir 5 000 étudiants. À noter que le campus en construction abritera une grande partie des logements pour les Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ Dakar 2026) qui se tiendra dans cinq ans, entre Dakar, Diamniadio et Saly.

« On travaille pour finaliser et réceptionner les sept bâtiments et le restaurant avant fin décembre 2021. Ce qui correspondrait à une grande partie des infrastructures académiques de l’UAM. La date de livraison, qui était prévue pour le mois d’avril prochain, sera finalement rapprochée. En effet, dans un délai d’un mois, le gros œuvre sera entièrement terminé et on aura démarré sur certains points les travaux de finition », a-t-il appuyé.

Leurs locaux étant en construction à Diamniadio, des locaux temporaires et éparpillés sont attribués aux étudiants du temple du savoir. Le Rectorat est situé sur l’avenue Bourguiba, le campus social lui, sur les deux voies de Liberté 6, et le campus pédagogique est niché à la cité Keur Gorgui.

