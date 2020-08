Diaw Fara : « Covid-19, partageons les responsabilités avant la catastrophe »

Près de cinq mois se sont écoulés depuis l’apparition de la COVID- 19 au Sénégal, les cas ont explosé et on a l’impression que le déni reste encore plus dangereux que le virus lui-même. Après tellement de décisions et de décrets etc., il est encore temps de rectifier le tir mais seulement ensemble et non en ordre dispersé. On a noté que la communication de crise a fini par être une crise de la communication de la part des autorités qui pour la plupart ont sous-estimé les canaux communautaires dont le religieux reste le plus important. Mais aussi il est temps de féliciter le service de santé et les initiatives prises par le chef de l’état afin d’être encore plus proche de ces derniers. Il faut plus et encore plus d’application dans les décisions mais aussi une appropriation du sénégalais Lambda des risques du coronavirus réellement sur les populations. Uni nous vaincrons mais divisé nous perdrons la bataille « Capitale » qui comprend Dakar et ses enjeux. Réunissons-nous sur l’essentiel afin d’accompagner nos autorités non pas par affinité mais par devoir citoyen car au final nous faisons face à la maladie la plus démocrate du monde virologique. Prenons le temps d’y réfléchir mais pas trop car l’heure nous est compté et nous sommes plus proche d’une crise sanitaire que d’une crise identitaire.

Ensemble le Sénégal sera au rendez-vous et pour le bien commun et de question de santé publique

Adama DIAW dit DIAW FARA