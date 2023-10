Diaw Fara : « Pour Amadou Ba je m’engage ! »

Amadou Ba, le PSE et les jeunes au cœur d’un programme !

Après douze ans à la tête du pays, Macky Sall va céder le fauteuil et le choix de la majorité au sein du BBY est de choisir Amadou Ba.

Parle très peu voire rarement, son profil ne cesse de faire parler à sa place, lui le fonctionnaire milliardaire selon ses détracteurs, étale et continue sur sa lancée.

La scène politique est une affaire de fauves mais souvent un gentleman agreement indispose les plus radicales.

Faisons cette campagne de parrainage dans un esprit républicain déjà et puis mettons nos egos à côté en attendant la bataille politique.

Continuer le Legs du PSE et mettre plus en avant les jeunes devraient être les deux points focaux de notre candidat.

Cette jeunesse qui a grandi sous Macky, est devenue apte aujourd’hui à gérer et être au-devant des institutions publiques.

Quand on parle de jeunesse, bien sûr je parle de celle sénégalaise sans exception ni parti pris.

Il faut continuer à travailler mais aussi réconcilier un peuple désuni par la politique donc ce dernier a le devoir d’unir à nouveau cette nation.

Les femmes ne sont pas aussi en reste, le choix du candidat Amadou Ba est personnel et libre donc le commentaire le sera aussi.

Chaque époque avec ses aspirations et là nous avons besoin d’aller encore plus loin et de mettre nos intérêts personnels dans nos poches afin de mériter le vote de chaque sénégalais parrain.

Nous sommes face à l’histoire et nous devons en faire partie car le train ne passera pas une deuxième fois, faisons en sorte qu’au soir du 25 février, nous soyons dignes et prêts à un nouveau challenge, cela doit être notre seul et unique sacerdoce.

Le choix du candidat Amadou Ba est le mien mais aurait pu être un autre aussi parce que questions de principes.

La jeunesse doit être au-devant lors de ce virage et ainsi éviter les clivages politiques qui nous ont mines lors du passage du Président Macky Sall.

Amadou Ba doit aller au-delà de nos aspirations mais aussi nos convictions.

Je m’engage à servir et faire connaître ce projet de société peu importe qui gagne quoi à la fin.

La politique fait partie de ma vie et sera encore présente car on représente cette jeunesse qui a compris qu’il faut se battre et croire en soi pour avoir les résultats escomptés.

Pour Amadou Ba je m’engage !

ADAMA DIAW FARA

CADRE APR DAGÀNA