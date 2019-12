Différents Yakham Mbaye/Cissé Lo: Birahim Seck  » Macky Sall est l’unique responsable »

Ces échanges politiciens entre Monsieur YAKHAM MBAYE et le député MOUSTAPHA CISSE LO, sur fond de profonde mauvaise gouvernance du secteur agricole, engagent la responsabilité première du Chef de l’Etat et de ses ministres en charge de l’agriculture qui se sont succédés.

Dans sa déclaration du 9 OCTOBRE 2018, le Forum Civil avait demander au Gouvernement de:

1. publier la liste des « grands producteurs » bénéficiaires des différents mécanismes de subventions sur les intrants (engrais, semences, matériels agricoles).

2. de faire une évaluation exhaustive des ressources allouées à l’équipement rural, aux semences et autres intrants.

Le 31 mars 2019, les sections Forum Civil du bassin arachidier ( Boulel, Mbirkilane, Kaffrine, Malem Hodar, Koungheul; Fatick, Foundiougne, Gossas; Kahone, Kaolack, Guingueneo), après avoir diagnostiquer la situation du monde rural, avaient fait à nouveau des recommandations au Gouvernement :

1. d’assurer une plus grande transparence dans le processus de réception et de distribution des semences et des intrants agricoles ;

2. d’assurer aux paysans des semences de qualité ;

3. d’encourager les paysans à participer aux coopératives agricoles ;

4. de garantir une meilleure sélection et un meilleur contrôle des acteurs intervenant dans le secteur (gérants de Secco, délégués de quartier, chefs de village etc.) ;

5. de renforcer la présence de la société civile dans le processus ;

6. de mettre en adéquation les lieux de distribution et la domiciliation des bénéficiaires

7. d’assurer plus de transparence dans le processus d’attribution des agréments ;

8. de protéger les paysans contre les racheteurs véreux présents tout au long du processus de distribution/ etc.

Réduire ce débat à deux personnes revient à être complice de la mal gouvernance dans le secteur de l’agriculture.

Birahime SECK, Coordonnateur général du Forum Civil