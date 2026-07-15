Diomaye et Karim…l’ONU comme terrain d’armistice pour Macky Sall

L’ambition continentale et internationale de l’ancien président Macky Sall pour le secrétariat général des Nations unies provoque d’inattendus rapprochements. Entre visites éclairs à Dakar et entrevues feutrées à Doha, les lignes de fracture d’hier s’estompent au nom de la raison d’État et des équilibres diplomatiques.

L’échiquier politique sénégalais, caractérisé ces dernières années par de vives tensions et des clivages profonds, connaît un surprenant reflux à la faveur de la scène internationale. La course au poste de Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies (ONU), dans laquelle s’est engagé l’ancien président Macky Sall, agit désormais comme un catalyseur de dialogue entre des figures autrefois irréconciliables. Ce basculement montre à quel point les ambitions multilatérales peuvent redéfinir, ne serait-ce que temporairement, les rapports de force nationaux.

Le premier signal fort de cette recomposition s’est manifesté au Qatar, en marge d’un événement de deuil officiel. Venu présenter ses condoléances à l’Émir Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani après le décès de son père, Cheikh Hamad ben Khalifa Al Thani, Macky Sall y a rencontré Karim Wade, l’ancien ministre d’État et fils de l’ex-président Abdoulaye Wade. Cette entrevue discrète à Doha, bien qu’exempte de toute communication officielle sur sa teneur, marque un jalon symbolique majeur pour ces deux acteurs dont l’histoire commune fut longtemps marquée par des procédures judiciaires et un exil prolongé.

Parallèlement à ces démarches au Moyen-Orient, l’ancien chef de l’État a planifié un retour hautement stratégique à Dakar, fixé au 17 juillet 2026. Cette visite flash de trois heures, la première depuis son départ du pouvoir il y a deux ans, vise un objectif précis : s’entretenir directement avec son successeur, le président Bassirou Diomaye Faye. Ce tête-à-tête républicain officialise une volonté mutuelle de surmonter les contentieux passés au profit d’un enjeu de stature internationale pour le Sénégal.

Cette démarche de rapprochement s’avère indispensable pour Macky Sall, dont la candidature a essuyé de sérieux revers institutionnels au cours des derniers mois. Fin mars 2026, l’Union africaine n’avait pu entériner un soutien unanime à sa cause, suite au veto opposé par une vingtaine de pays, parmi lesquels figurait le Sénégal lui-même. Dans une note officielle, les autorités de Dakar avaient alors souligné n’avoir ni initié ni été associées à cette démarche, illustrant la froideur des relations initiales entre le nouveau pouvoir et l’ancien président.

Pour le président Bassirou Diomaye Faye et son ancien Premier ministre Ousmane Sonko, la gestion de ce dossier relève d’un arbitrage délicat entre politique intérieure et prestige extérieur. Les deux années écoulées ont été fortement marquées par des joutes verbales autour de la situation économique et des rapports d’audits, ainsi que par les souvenirs des crises politiques antérieures. Pourtant, l’impératif de l’unité nationale sur le front diplomatique impose aujourd’hui une posture de retenue et d’État.

L’accueil républicain réservé à Macky Sall par les nouvelles autorités incarne ainsi un revirement pragmatique qui surprend autant qu’il interroge les observateurs de la vie publique. Soutenir un compatriote à la plus haute fonction de l’ONU, indépendamment de son affiliation politique, constitue une tradition bien ancrée dans la diplomatie sénégalaise, souvent guidée par le principe de la continuité de l’État et du rayonnement de sa diplomatie de paix.

Du côté du Parti démocratique sénégalais (PDS) et des partisans de Karim Wade, cette nouvelle dynamique offre également l’opportunité de se repositionner au centre du jeu. Le dialogue direct, qu’il ait lieu à Doha ou par canaux interposés, permet d’atténuer les vieilles rancœurs nées des confrontations de la décennie précédente. La scène internationale devient de ce fait un terrain neutre où les armistices politiques peuvent être conclus sans perte de face.

L’opinion publique sénégalaise et la société civile observent ce ballet diplomatique avec un mélange de pragmatisme et de vigilance. Si beaucoup saluent l’image d’un Sénégal capable de transcender ses divisions internes pour porter l’un des siens au sommet du multilatéralisme mondial, d’autres rappellent l’exigence de clarté et de redevabilité qui doit continuer à guider la gouvernance intérieure, loin des arrangements de coulisses.

La quête du secrétariat général de l’ONU par Macky Sall dessine les contours d’une trêve inattendue et d’une recomposition des alliances au Sénégal. Qu’elle aboutisse ou non, cette campagne aura démontré que la diplomatie demeure l’un des rares espaces où les adversaires d’hier acceptent de se reparler, rappelant que l’intérêt supérieur de la nation sait parfois imposer sa propre grammaire aux passions politiques.

La rédaction de Xibaaru