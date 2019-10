Dionne évacué en France…Un gros mensonge !

Démenti de Mamadou Biguine Gueye

Le Site Le Monde Dakar proche d’une ancienne présidente dune haute Institution, recemment limogée, a écrit ce matin que M.Mahammed Boun Abdallah Dionne a été évacué d’urgence en France. Cette information est totalement erronée. Elle est dépourvue d’éthique journalistique. Son auteur ainsi que les responsables de ce site n’ont aucun sens de la morale et de la déontologie qui de jour en jour désertent notre presse. Nous avons échangé il y a moins de 48h avec l’ex premier ministre Mahammed Dionne. Il se porte très bien et est allé de son propre gré en France pour des raisons personnelles. Pour que nul n’en ignore il nous est paru nécessaire et urgent de rétablir la vérité concernant cette fausse évacuation dont Le monde Dakar a fait état dans ses nombreux fake news qui l’éloignent du professionnalisme journalistique pour en faire un site alimentaire et politicien.

Ps: Nous n’accepterons plus que des apprentis politiciens pressés d’arriver au sommet continuent de déployer sur le loyal et paisible Mahammed Dionne, cet homme dont l’engagement pour notre pays et l’efficacité aux côtés de son leader le président Macky Sall ne souffrent d’aucun doute. Dionne se porte comme un charme à l’heure où vous voulez le dévorer cru. Trop c’est trop. À bon entendeur salut.

Mamadou Biguine Gueye

Coordonnateur du Mouvement Malaw

Éternel Dionniste