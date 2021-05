Diouf Sarr au chevet de la dame Sira Bâ…souffrant de cancer du sein

Abdoulaye DIOUF SARR répond à l’appel de Sira BA, souffrant de cancer du sein

Dans une vidéo, publiée ce samedi 15 mai 2021, par le site d’informations, Sentv.info, et largement reprise sur le net, une jeune dame qui se tordre de douleur, a lancé un vibrant cri de coeur au Ministre de la Santé et de l’Action Sociale, Monsieur Abdoulaye DIOUF SARR, au chef de l’Etat Macky SALL, à la Première Dame Marième FAYE SALL, entre autres. Informé par Ansoumana DIONE, Conseiller à la Direction Générale de l’Action Sociale, au Ministère de la Santé et de l’Action Sociale, le Ministre Abdoulaye DIOUF SARR a aussitôt donné des instructions, pour sa prise en charge. Ainsi, la dame nommée Sira BA, sera admise dans une structure hospitalière, ce lundi 17 mai 2021, une information qui a beaucoup soulagé son époux, jusqu’ici, dans la douleur et la consternation. Par ailleurs, Ansoumana DIONE tient à remercier le site d’informations, Sentv.info, pour ce travail remarquable accompli à l’endroit de cette femme souffrant de cancer. Enfin, le Conseiller à la Direction Générale de l’Action Sociale encourage le Ministre Abdoulaye DIOUF SARR, à persévérer dans cette dynamique d’assistance aux populations vulnérables, conformément aux directives du Président Macky SALL.

Rufisque, le 16 mai 2021,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)