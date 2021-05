Noo lank appelle les sénégalais à se joindre à la marche prévue ce vendredi 21 pour soutenir la Palestine, exiger la fin de l’agression israélienne et de son régime d’apartheid et d’occupation.

Noo lank appelle à une manifestation des sénégalais contre Israël, un état criminel doublé d’un régime d’apartheid, dont les bombardements de son armée contre des civils, sans aucune mesure, ni discrimination ni précaution exigées par les conventions internationales, sont des crimes contre l’humanité.

Son occupation de la Palestine et ses agressions interpellent toutes les bonnes consciences du monde. Pour la énième fois, la barbarie, le racisme et la discrimination ouverte de l’Etat d’Israel sont en pleine démonstration, malheureusement tolérés par des pays arabes complices et soutenus par de puissants lobbys d’intérêt économique dans les pays européens et les USA en particulier.

Selon Noo lank, cette agression n’est rien d’autre qu’une nouvelle tentative élaborée et criminelle de chantage et d’extorsion de fonds de son allié américain et d’annexion de terres palestiniennes. Elle vise à faire obstacle à la normalisation des relations entre les USA, l’Europe et l’Iran qui se répercutera positivement sur la stabilité globale du moyen orient et son développement économique. Or, Israël ne veut pas de la paix dans cette partie du monde parce qu’elle vit des subsides de l’aide américaine et de la victimisation du peuple juif qui serait menacé par les pays arabes qui chercheraient l’extermination de l’Etat d’Israël. Ce qui est totalement faux. Les juifs vivent par millions dans les pays arabes, sans être inquiétés, comme cela a été le cas dans toute leur histoire dans cette partie du monde.

Mais cette manipulation des dirigeants américains et européens est l’œuvre historique des sionistes, encore appliquée jusqu’à présent pour obtenir et justifier le soutien inconditionnel des pays occidentaux en armes, aide financière par milliards de dollars chaque année et en protection contre les sanctions de la communauté internationale à l’ONU.

Face à la détermination des présidents américains (Obama et Biden) et leaders européens actuels à trouver des accords de paix avec les pays arabes, notamment l’Iran, l’état sioniste veut encore forcer la communauté internationale à changer de direction en faisant de sa nouvelle agression contre les palestiniens l’occasion de négocier et d’imposer de nouvelles conditions, dont la moindre des exigences sera de cesser l’accord avec l’Iran, de donner encore plus d’argent et d’armes à Israël, de faire accepter l’expulsion de palestiniens de Jérusalem et de mettre encore plus de pression sur les mouvements de défense de la palestine comme le Hamas. Pour avoir ce pouvoir de négociation, Israël a besoin de semer la terreur et l’émoi au niveau international, en tuant des enfants, femmes et civils. C’est pourquoi, Noo Lank considère que le chantage d’Israël est immoral et abject. Sa stratégie est un coup de bluff monumental qui doit être définitivement confronté par la communauté internationale dans son intégralité.

Son occupation de la Palestine ne sera jamais acceptée. Il ne pourra jamais vivre en sécurité tant que les Palestiniens ne seront pas en sécurité. Et la communauté internationale, incluant les américains et européens ont déjà compris son jeu. C’est pourquoi Israël perdra, quelle que soit sa stratégie de terreur internationale.

Noo lank appelle l’Etat du Sénégal à plus de fermeté et de clarté dans sa position. Il doit fermement condamner l’agression israélienne et envisager de fermer l’ambassade de ce pays en guise de protestation. Le Sénégal qui se targue d’une position privilégiée dans la ummah, ne peut pas rester insensible et garder la tête baissée comme tant d’autres pays marqués par la peur de se voir sanctionnés.

Noo lank appelle les sénégalais à se joindre à la marche prévue ce vendredi 21 pour soutenir la Palestine, exiger la fin de l’agression israélienne et de son régime d’apartheid et d’occupation.

La Coordination

Ce Dimanche 16 Mai 2021