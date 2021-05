Diouf Sarr : « le budget de la santé est passé de 14 à 216 milliards en 9 ans »

Lors d’une conférence organisée par l’institut supérieur d’enseignement Sup De Co sous l’appellation ‘’les vendredis de Sup de Co’’, le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a vanté les actions de l’état dans l’amélioration du niveau sanitaire de notre pays.

Revenant sur les réalisations faites depuis 9 ans, il a soutenu que les lignes avaient beaucoup bougé à travers un budget de l’Etat consacré à la santé qui est passé de 14 milliards en 2012 à 216 milliards de francs en 2021.

Il a cité parmi les réalisations à l’actif du gouvernement du président Macky Sall la mise en place de trois imageries par résonnance magnétique (IRM) dans les hôpitaux de Fann, Dalal Jamm et Principal et l’acquisition de 28 scanners, 55 tables numériques, 510 ambulances médicalisées.

Les hôpitaux Principal et Dalal Jamm seront transformés en structures sanitaires de niveau 4 où toutes les maladies seront prises en charge, a assuré le ministre de la Santé.

Xibaaru avec APS