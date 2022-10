Diouf Sarr : « Les saboteurs de ma campagne ont été nommés ministres »

L’ancien ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, lors de la cérémonie de lancement du Mouvement politique de ses amis a déclaré que la loyauté doit être une relation de réciprocité. Après cette mise au point claire comme l’eau de roche, faite à son mentor, l’ex-maire de Yoff regrette, dit-il, que ‘’ce sont ceux qui insultent qui sont promus aux postes stratégiques’’

«Nous avons fini d’ériger en règle que, dans les formations politiques, il faut insulter, faire du chantage, crier pour être nommé à des postes stratégiques», constate-t-il. Seulement, pour Abdoulaye Diouf Sarr, il ne faut pas confondre «quelqu’un qui est timide et quelqu’un qui est taciturne».

Mais, malgré tout, l’homme reste fidèle à son mentor : «Je ne changerai pas d’un iota pour des choses passagères parce que je considère que la politique est noble. D’ailleurs, je ne suis pas né dans une famille où on forme des traîtres. Pour vous dire que je serai toujours loyal au Président Macky Sall».

Diouf Sarr a dénoncé le comportement de certains de ses camarades de Parti tout en restant droit dans ses bottes. «Quand on a mis les saboteurs de ma campagne lors des Locales dans le Gouvernement, je n’ai rien dit aussi ». A ses amis, Abdoulaye Diouf Sarr sur Actusen explique : «il faut comprendre que le pays nous est plus cher que tout cela. On estime que celui qui est en train de bâtir ce pays s’appelle Macky Sall. Et je retiens que toutes ces considérations ne touchent pas mon engagement politique. Parce que ce qui fonde mon engagement politique est plus puissant que tout cela».