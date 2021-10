Diouf Sarr va-t-il boycotter la journée mondiale de la santé mentale ?

Journée Mondiale de Santé Mentale à Kaolack : l »absence de DIOUF SARR serait une catastrophe, selon Ansoumana DIONE.

Lettre ouverte d’Ansoumana DIONE au Ministre Abdoulaye DIOUF SARR

Monsieur le Ministre,

Demain, 10 octobre , la Communauté internationale célèbre la Journée Mondiale de Santé Mentale, sous le thème : « le respect des droits ». Cette année, l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM) organise à Kaolack, au Centre Régional de Formation en Santé, une rencontre, sous le parrainage du Maire Mariama SARR. Vu l’importance de cette activité de sensibilisation et de plaidoyer à l’endroit des malades mentaux, votre absence à ce rendez-vous annuel, serait une catastrophe pour le peuple sénégalais.

Depuis toujours, la santé mentale souffre d’une discrimination, de la part des autorités sanitaires, malgré notre engagement et notre détermination à faire améliorer les difficiles conditions de vies des nombreuses familles vivant avec des personnes souffrant de troubles mentaux. Pour vous dire la vérité, Monsieur le Ministre, au Sénégal, seuls les hôpitaux de Fann et de Principale, sont en norme, tous les autres, à travers le pays, ne disposant pas de Service de psychiatrie. Alors, comment pourriez-vous rester insensible à cette très grosse injustice ?

Monsieur le Ministre, le Sénégal ne soigne pas ses malades mentaux. Pourtant, les personnes atteintes de Tuberculose, de Sida, de Covid-19, entre autres, sont gratuitement pris en charge. Ces citoyens doivent-ils avoir plus de droits que ceux victimes de troubles mentaux ? Avez-vous le droit de regarder ces individus, ne jouissant pas de toutes leurs facilités mentales, se restaurer dans des poubelles et mourir ensuite comme des animaux, écrasés parfois par des véhicules de transport ? De grâce, mon frère et ami, venez à Kaolack, ce dimanche, et vous verrez.

Kaolack, le 09 octobre 2021,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)