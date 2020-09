Diourbel : Le budget de la Chambre de Commerce s’élève à 43 millions

La Chambre de Commerce et d’Industrie et d’Agriculture de la région de Diourbel est créé en 1969 et a pour mission d’encadrer, de former, d’informer, promouvoir et représenter les intérêts des activités commerciales industrielles et agricoles du public et du privé.

Pour l’exercice de cette année, un budget de 43 millions de FCFA a été voté selon le président du chambre de commerce Mr Moustapha Cissé Lô.