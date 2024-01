Discours à la nation : Macky Sall pour la paix en Casamance

Le chef de l’Etat a salué, dimanche soir, le retour de la paix en Casamance, soulignant que ‘’tous ceux qui acceptent de déposer les armes ont leur place au sein de la nation’’.

‘’La paix revient en Casamance, comme l’illustre la cérémonie d’incinération des armes le 23 décembre à Mamatoro’’, a déclaré Macky Sall dans son message à la nation à la veille du nouvel an.

Dans ce discours transmis à l’APS, il a déclaré qu’à ‘’la faveur de l’accalmie générale et des efforts de reconstruction en cours tous ceux qui acceptent de déposer les armes ont leur place au sein de la nation’’.

Macky Sall a salué et remercié les Forces de défense et de sécurité, ‘’toutes composantes confondues, pour leur engagement professionnel et patriotique’’.

Il a souligné qu’avec la montée des périls, ‘’nous avons considérablement renforcé leurs effectifs et moyens opérationnels, en plus de l’amélioration de la condition du soldat, y compris les pensions des blessés et mutilés de guerre’’.

Macky Sall a signalé que ‘’dans un monde de conflits et de violence sous toutes ses formes, les temps sont troubles et incertains’’.

‘’Nous devons sans cesse nous convaincre que rien n’est définitivement acquis’’, a-t-il prévenu.

Il a rappelé que ‘’tout peut basculer quand la paix est rompue, quand l’extrémisme, le populisme et la manipulation s’emparent des esprits, banalisent la violence, et imposent le faux à la place du vrai’’.