Divorce inévitable entre Mbaye Diagne et le Fc Bruges…

Le divorce entre le FC Bruges et Mbaye Diagne semble inévitable. L’attaquant sénégalais y est plus qu’impopulaire depuis le penalty raté, face au PSG, en Ligue des champions. Son entraîneur, Philippe Clément, a pris depuis lors une décision radicale : l’écarter purement et simplement du noyau dur.

« Après le pénalty, je me suis disputé avec l’entraîneur et je l’ai même empoigné. Ce qui s’est passé, tout le monde l’a vu et c’est inadmissible. En fait, c’est la première fois que je vois un joueur suspendu 4 semaines pour avoir raté un penalty. Il y a certaines choses que je ne peux pas accepter, même si je ne dois plus jouer. C’est mon caractère, je ne force rien », lâche-t-il dans les colonnes du journal Record.

Avant d’ajouter : « Je ne peux supporter des choses qu’ils ne font pas subir aux autres joueurs belges qui sont dans le club. Ce que je demandais, c’est le respect et rien d’autre. Je ne suis pas dans une école de football pour que l’on m’éduque. Malgré mes excuses, le coach n’arrive pas à me pardonner ».