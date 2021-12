Dossier du 28 septembre : Dadis Camara prêt pour la tenue de son procès

Absent du pays depuis le 2 décembre 2009 suite à la tentative de meurtre perpétrée contre lui par son ancien aide de camp, l’ancien président de la transition de 2009 est arrivé à Conakry ce mercredi 22 décembre 2021. A sa descente d’avion, Moussa Dadis Camara s’est mis à genoux pour tenir la Bible et le Coran, comme pour saluer ce jour qu’il a attendu depuis 12 ans.

Il a été ensuite conduit au Salon d’honneur où il a tenu son premier discours. Mais avant, il a fait observer une minute de silence en la mémoire des victimes du 28 septembre 2009, avant de réitérer sa volonté à affronter la justice dans ce dossier.

« Je m’en voudrais de ne pas admirer en toute honnêteté et franchise les avancées des nouvelles considérables prônées par les nouvelles autorités du pays dans le dossier du 28 septembre 2009.

Je voudrais encourager la tenue de ce procès qui serait non seulement un ouf de soulagement pour les familles des victimes, mais aussi pour le peuple de Guinée et plus particulièrement la communauté internationale qui attend depuis plus de 10 ans que les responsabilités des uns et des autres soient définitivement situées.

Pour la mémoire des victimes de ces douloureux événements, pour le respect des institutions de la République et pour la vérité de l’histoire, je suis entièrement comme (…) je l’ai toujours été comme bon nombre de guinéennes et guinéens le savent, à dire ma part de vérité dans ce dossier du 28 septembre et prêt à me mettre à la disposition de la justice, car nul n’est au dessus de la loi, afin que plus jamais ce genre d’événement ne vienne endeuiller la Guinée.

J’ai confiance en la justice et je m’en remets à sa disposition. Car, seule la justice élève une nation et personne ne saurait être au dessus des lois de la République », a déclaré Moussa Dadis Camara dont les propos sont repris par nos confrères de Guinéenews.