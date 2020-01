La zone sud des douanes a célébré la journée internationale des douanes ce Lundi 27 Janvier 2020 sous la direction du Colonel Malang Diédhiou, Directeur régional des douanes de la zone sud. Le patron des soldats de l’économie a affiché une satisfaction relative des résultats en 2019 dans la zone. A l’origine de cette satisfaction, il y a deux repères pour Malang Diédhiou ; d’abord les objectifs fixés ont été plus que doublés. En effet, la zone sud devait des recettes de 1,32 milliards mais elle a obtenu 2, 4 milliards soit 405 millions de plus que l’année précédente, ce qui constitue le 2ème motif de satisfaction ? En plus de ces performances, la zone sud s’est aussi illustrée dans la lutte contre la contrefaçon avec 253 millions de faux médicaments saisis sans oublier la lutte contre le trafic de drogue avec 629,4 kilogrammes de chanvre indien saisis la même année. Pour les saisies et amende, les subdivisions ont obtenu 229 millions ce qui constitue une bonne performance selon le directeur régional des douanes.

Le Colonel Malang Diédhiou a indiqué que ses services ont l’intention de redoubler d’effort pour faire mieux cette année dans un élan de collaboration avec les autres administrations publiques pour mieux prendre en charge toutes les questions liées à la mission de ma Douanes

L’adjoint au Gouverneur de Ziguinchor Mbaye Dione a présidé la cérémonie marquant cette journée. L’autorité administrative a décerné un satisfécit à la division régionale des douanes. Cependant il invite Malang Diédhiou et ses hommes a redoubler d’efforts

L.BADIANE pour xibaaru.sn