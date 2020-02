Doudou Diop Mboup accuse Bara Ndiaye d’animer un réseau interne de L’APR

Bara NDIAYE, S’il existe un réseau interne à l’APR, vous en seriez, sûrement, un des courroies de transmission.

Eh oui, vos sorties programmées et flagrantes ne laissent plus place au doute sur l’existence d’un réseau contrôlé depuis le palais de la république par un groupe d’individus malintentionnés et qui utilise la jeunesse du parti comme chair à canon.

Sinon comment interpréter les sorties maladroites coordonnées et concomitantes du JEUNE Mame Mbaye NIANG, de vous-même et de quelques autres mercenaires qui ont, d’ailleurs, rendues stupéfaits bon nombre de militant de notre parti ?

Bara NDIAYE, vous aurez, certainement, du mal à nous expliquer votre position de défenseur du frère de la première Dame le matin et calomniateur de hauts responsables de l’APR le soir.

Pour, le membre ou sympathisant du « réseau interne », vous êtes allé jusqu’à pondre une lettre ouverte au titre affectueux : « Courage cher Mansour, ils ne te lâcheront jamais ». Dans cette lettre de soutien adressée au frère de la première Dame, vous disiez ceci : « Depuis quelques jours, des individus courageusement anonymes se livrent, par voie de presse, à des attaques contre ta personne, dont le seul tort est d’avoir la confiance renouvelée de Monsieur le président de la République. »



Alors pourquoi cette même assertion ne serait pas valable pour la Présidente Aminata Touré et le Ministre Amadou Ba ?

Pourquoi pas un « Courage cher Amadou » ou un « Courage chère Aminata » ?

Ou bien, c’est parce qu’ils ne sont pas membres du « réseau interne » dont vous seriez un des portes paroles ?

Etes-vous vraiment dans le « Macky rek et personne d’autre » ?

Le seul tort de ces hauts responsables de notre parti n’est-il pas le fait « d’avoir la confiance renouvelée de Monsieur le président de la République » ?

Bara, n’êtes vous pas entrain « d’inventer un ridicule et improbable » complot contre le Président Macky SALL ?

En tout cas, votre incohérence devient flagrante et votre appartenance à un « réseau interne » dont le seul but est de comploter contre de vaillants collaborateurs du PR Macky Sall devient manifeste.

Et quand on complote et profère des mensonges au profit d’un clan, on ne doit pas s’offusquer de recevoir, en retour, une vérité à la figure.

Cher Amadou et chère Aminata, pour ce qui vous concerne, je vous suggère de vous approprier cette pensée que le même Bara NDIAYE nous avait bien gratifié, en bon laudateur du Ministre Mansour FAYE. Je cite : « Filles de la jalousie, la calomnie et la médisance sont comme la guêpe qui vous importune, et contre laquelle il ne faut faire aucun mouvement, à moins qu’on ne soit sûr de la tuer, sans quoi elle revient à la charge, plus furieuse que jamais. »

Pour terminer nous interpellons solennellement le Président de la République pour qu’il mette fin, sans délai, aux agissements du « réseau interne » de Bara et cie dont le seul objectif est de déstabiliser les hauts responsables de l’APR qui se sont battus, corps et âme, pour la défense de son bilan, le parrainage et le dépôt de sa candidature, sa campagne électorale et sa brillante victoire à Dakar, Kaolack et partout ailleurs.

Doudou Diop MBOUP, APR Kaolack