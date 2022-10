Doudou Wade raille Macky sur le 3e mandat : « La parole est d’or»

À moins de 2 ans de l’élection présidentielle, Ousmane Sonko, Karim Wade, entre autres, ont déclaré leurs candidatures. Cependant, l’actuel président de la République, Macky Sall, n’a toujours pas affiché sa position. Invité de l’émission Jury du Dimanche, Doudou Wade du Parti démocratique sénégalais (Pds) a rappelé que les dispositions de la constitution sur cette question sont claires.

« On a dit que nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs. Les bonnes questions, il faut les poser à ceux qui ont les bonnes réponses. Et celui qui a la bonne réponse c’est le président Macky Sall. Nous ne pouvons pas passer notre temps à dire ce que le président Macky Sall a dit pendant 12 ans. Ce que Mimi Touré a dit pendant 12 ans. Maintenant la vraie question, c’est est-ce que ces gens-là vont nous mentir ou vont nous dire la vérité ? Il ne faut pas aller plus loin sur cette question », a-t-il dit.

Ce qui compte, insiste-t-il, c’est ce que le président Macky Sall a dit aux sénégalais pendant 12 ans. « Élisez-moi en 2019 et ce serait mon dernier mandat », avait déclaré le président Macky Sall. Et pour l’invité du Jury du Dimanche, « la parole est d’or ».