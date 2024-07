Ce mercredi, trois députés du groupe parlementaire Liberté – Démocratie et Changement, précisément Nafissatou Diallo, Ibrahima Diop et Serigne Abo Mbacké Thiam, ont déposé une demande d’examen d’une proposition de loi modifiant et complétant le règlement intérieur afin de mettre en conformité le RI avec la restauration du poste de Premier ministre.

Toutefois, selon Ismaïla Madior Fall, c’est sur la base de ce règlement intérieur que l’administration interne de l’assemblée nationale fonctionne. « Je pense que l’absence de cette disposition dans le règlement intérieur de l’assemblée n’est pas un obstacle pour respecter une tradition républicaine. » Parallèlement, le Professeur Ismaïla Madior Fall précise que la déclaration de politique générale (DPG) peut être considérée comme républicaine : « c’est un rituel républicain qui doit se faire de préférence sur une période plus proche de la nomination du Premier ministre », indique le Constitutionnaliste.

Cette décision de trois membres de Wallu d’introduire des dispositions pour restaurer le règlement intérieur est « inopportune et superfétatoire », considère Ismaïla Madior Fall qui était l’invité de Maïmouna Ndour Faye ce mercredi. En sus, ajoutera le professeur et Constitutionnaliste, « si le juge constitutionnel vérifie rigoureusement la disposition de la loi organique avant promulgation, car il est question d’une vérification par le conseil constitutionnel avant promulgation, celle-ci devrait être non conforme à la constitution », a indiqué l’ancien garde des sceaux.