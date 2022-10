Dr Abdourahmane Diouf quitte Aar Sénégal !

Pour Abdourahmane Diouf et son parti Awalé, l’aventure avec Aar Sénégal est terminée. Il en a fait l’annonce de dimanche au cours du Grand Jury de la Rfm.

«Il arrive que les choses aient une fin. En parlant de Aar, qui est fini pour nous, je dois le dire très clairement, c’est fini pour moi et fini pour Awalé. On pourrait parler d’une obsolescence programmée. Ce n’est pas qu’on quitte Aar, on n’est plus dans Aar. Il n’y a plus Aar pour nous. Je ne connais pas l’interprétation des autres, mais pour moi Abdourahmane Diouf on n’est pas dans Aar, on n’est plus dans Aar, il n’y a pas de Aar.

Parce qu’on a mis en place une coalition qui s’appelle Alternantive pour une Assemblée de rupture. Je pense que nous étions la coalition qui avait le nom le plus assimilable à la 4e législature. Les députés ont été élus, ils ont pris place à l’Assemblée, ils ont commencé à exercer, l’alternative est à l’Assemblée nationale, il faut que cela s’exerce là-bas. Maintenant nous avons tous signé une charte qui s’arrêtait à l’élection législative.

Donc, pour que Aar puisse avoir une suite, il aurait fallu qu’au-delà de ce dépérissement naturel qui arrive, parce que les législatives sont terminées, il aurait fallu qu’il y ait une action de sursaut pour dire ‘‘au-delà des législatives nous allons faire autre chose’’. Ça n’a pas été fait ni par moi, ni par quelqu’un d’autre, ce n’est la faute de personne. Nous, nous en tirons les conséquences, nous reprenons le flambeau de Awalé. Encore une fois merci à tous ces collègues politiques avec qui nous étions dans la coalition Aar», a-t-il déclaré.