Dr Bousso : «Le président de la République a fait un hors sujet»

Le Dr Abdoulaye Bousso a été déçu par le discours tenu hier par Macky Sall, sur l’organisation de la future présidentielle. L’ex patron du Centre des opérations d’urgence sanitaire du Sénégal, membre de la Plateforme «Aar sunu élection», estime que le chef de l’Etat a fait hors sujet.

« Le président de la République a fait un hors sujet. Nous nous attendions à ce qu’il puisse nous dise quand nous allons faire le premier tour de l’élection, ce qui n’a pas été fait. Et c’est quelque chose de difficile à avaler pour nous. On nous parle de dialogue inclusif et large que nous ne comprenons pas. Dans nos discours, nous parlons toujours de concertations. Lui-même il l’a dit dans la lettre. Pour nous les concertations ne concernent que les candidats déclarés par le conseil constitutionnel et on n’a pas besoin de 48 heures pour cela. La concertation peut se faire en une demi-journée et le plus tôt que possible », a réagi Dr Bousso.