Dr Niang arrêté…Me Patrick Kabou exige le respect du secret médical

La clinique Suma Assistance, structure où a été interné Ousmane Sonko après les évènements du 16 mars dernier, est en pleine tempête. Le docteur Babacar Niang, patron de la clinique, a été mis aux arrêts, et le médecin qui a suivi Ousmane Sonko, durant son séjour, le Dr Ousmane Cissé, a été interrogé par les enquêteurs de la Sûreté urbaine. Ceux-ci semblent s’intéresser au traitement reçu par le maire de Ziguinchor afin de faire la lumière sur la supposée tentative « d’empoisonnement » que dénoncent les « Pastefiens ».

Une démarche que fustige Maître Patrick Kabou, avocat. « Quand on te dit que ça ne va pas sur tout ce qui concerne le respect des droits et libertés fondamentaux mais, en toute zénitude tu veux t’enfoncer encore plus », a-t-il écrit dans un texte. Avant d’enchaîner : « Maintenant, certains s’intéressent au traitement reçu par l’opposant sénégalais Monsieur Ousmane Sonko durant son hospitalisation dans une clinique privée ». L’avocat déplore le fait qu’on « s’intéresse au droit médical dans sa partie relative à la relation entre un médecin et son patient ».

Pour Maître Kabou repris par Seneweb, « le secret médical ne parle pas à certains ».