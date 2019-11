Dr Rose Wardini au Gamou avec 30 médecins coréens

L’ONG Médisol International du Dr docteur Rose Wardini a déployé à Tivaouane une équipe d’une trentaine de médecins coréens en appui à la couverture sanitaire du Gamou célébré dans la nuit de samedi à dimanche dans cette cité religieuse de la région de Thiès.

Selon le Dr docteur Rose Wardini « l’équipe médicale coréenne est notamment constituée de pédiatres, de cardiologues, de dentistes, de gynécologues et d’autres spécialités ». Elle intervenait après avoir fait le tour de quelques unités d’intervention. ’’Nous essayons depuis plus de 15 ans d’apporter notre contribution au Gamou de Tivaouane pour les soins médicaux. Cette année pour faire mieux, en hommage au regretté Serigne Abdoul Aziz Al-Amine, l’Agence de coopération coréenne a mis à notre disposition cette équipe de trente médecins, dans laquelle toutes les spécialités sont représentées’’, s’est félicité le docteur Wardini

Le coordonnateur de la Cellule médicale du comité d’organisation au service du Khalif Ababacar Sy (COSKAS) docteur Yankhoba Faye s’est de son côté réjoui de l’apport de Médisol international (médecine de solidarité) qui devrait ’’rehausser le plateau médical mis en place à l’occasion du Gamou’’.

’’Cet appui de Médisol international va nous permettre d’atteindre des cibles particulières, difficilement traitables’’, a-t-il souligné en ajoutant que l’équipe médicale du COSKAS occupait déjà 30 des 58 postes médicaux avancés et fixes du ministère de la Santé et de l’Action sociale.

Source APS