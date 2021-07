Drame à Dalifort : le préfet de Pikine annonce la démolition des vieux bâtiments

Le préfet du département de Pikine a réagi suite l’effondrement du toit d’une maison à la cité Belvédère de Dalifort ce vendredi, causant la mort d’une fille âgée de 11 ans et de ses parents. Moustapha Ndiaye a regretté ce drame avant d’annoncer la démolition de tous les bâtiments menaçant ruine dans cette zone.

« Nous commençons à connaitre ce phénomène-là dans nos habitations parce que c’est des bâtiments qui généralement sont vieux ou en tout cas mal construits qui constituent de menaces à l’ordre public et des menaces sur la sécurité des populations », a déploré le préfet.

Face à ces menaces sur la sécurité des personnes et de leurs biens, Moustapha Ndiaye a annoncé, sur les ondes de la Rfm, que la procédure pour la démolition de ses bâtiments est enclenchée. « On a instruit les services compétents de faire le tour de nos communes en complicité avec les délégués de quartier pour faire un recensement exhaustif, le plus large possible, de ces types de bâtiments qui menacent ruine », a-t-il fait savoir.

« Après ces recensement, les maires, visant la procédure, vont servir des arrêtés de péril, pour permettre à la collectivité territoriale mais également la marie pour pouvoir faire évacuer ces populations qui habitent dans ces maisons », précise-t-il.