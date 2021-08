Dre Aoua Bocar LY-Tall : « A.B.C est entré dans le Panthéon des Justes et des Dignes »

HOMMAGE À Alioune Badara CISSÉ dit A.B.C…par Dre Aoua Bocar LY-Tall, Analyste

Samedi 28 Août 2021, alors que les un-e-s et les autres s’apprêtaient à aller se reposer, les cloches ont sonné et les tambours ont retenti. Inquiet-e-s, chacun-e- a tendu l’oreille. Puis, tel un couperet, la réalité tomba : Me Alioune Badara CISSÉ (A.B.C.) vient de rendre l’Âme. Les Sénégalais-E-s ont eu le sentiment que la Terre se dérobait sous leurs pieds.

Un tremblement de terre ! Personne n’arrivait à se tenir debout. Puis, du silence incrédule, les gens passèrent à des cris, des larmes, des prières. Des interjections et des questionnements fusèrent de partout: « Comment ça? », « Non, non » « Pas Lui! », « Mon Dieu, mon Dieu! », « Est-ce la maudite Covid 19, la Coupable? », etc.

Face à la réalité inéluctable de sa disparition, malgré l’esprit critique des Sénégalais-E-s, leur jugement fut unanime : le Sénégal vient de perdre un de ses les plus valeureux Enfants, A.B.C.

Alioune Badara CISSÉ : un homme de valeur et de principes, un patriote engagé, le franc-parler incarné, le charisme par excellence, disent les un-e-s et les autres. A.B.C c’est aussi l’Élégance dans le port vestimentaire, dans le comportement de tous les jours, dans la façon de s’adresser à l’Autre et le respect de toute personne qui l’approche. Son discret sourire, son regard bienveillant, ses yeux pétillants de bonté vous mettent immédiatement en confiance et à l’aise en face à Lui. D’une Humanité sans bornes, sa gentillesse vous rassurait.

A.B.C avait l’Art de faire comprendre à tout chacun qu’elle est la personne la plus importante qu’il ait rencontrée. Il accorde à chaque humain, attention et écoute; puis apporte la bonne réponse ou la solution au problème soumis.

Avec l’Art oratoire que Dieu vous a accordé puisque l’éloquence est un don divin, vous fûtes le seul dont le discours fit écho dans tout le Sénégal lors de la Crise du mois de mars 2021. Il toucha tous les cœurs et calma les esprits de tous, dirigeants comme citoyen-e-s. Ce fut par un choix éclairé qu’on vous nomma Médiateur de la République, car, vous êtes naturellement un Médiateur, un homme de Dialogue pour la Paix.

ABC, avec l’Amour que les gens vous portent, beaucoup déplore que votre Vie ait été si courte. Pourquoi êtes-vous parti si tôt alors que le pays a encore besoin de vous, se demande beaucoup de citoyen-e-s Sénégalais-e-s. Pourtant, 63 ans, ce n’est pas si courte que ça. C’est le Temps que Dieu accorda au Prophète (P.S.L) pour accomplir sa mission, c’est ce même temps qu’il donna à Cheikh Anta DIOP pour accomplir son œuvre. Votre Vie ni trop longue, ni trop courte fut d’une haute utilité pour votre pays, pour votre continent, l’Afrique et pour l’Humanité.

MERCI – Jaraama !

Bien entendu, comme des milliers de Sénégalais, j’ai eu le privilège de faire la connaissance d’A.B.C d’abord au 1er Congrès fondateur de la Fédération des Sénégalais de la Diaspora (FSD) à Washington en 2013, et surtout, au 2e Congrès de sa Renaissance à Nantes au mois de juin 2018. Tenant quasiment ensemble à bout de bras les travaux de ce Congrès, j’ai découvert en lui un efficace collaborateur, un professionnel du droit à cheval sur les principes, mais qui les applique avec souplesse et pédagogie.

Accessible à tous et à toutes les participant-e-s au Congrès, je l’ai trouvé d’une simplicité déconcertante eu égard à son Aura mondiale. Notons qu’il croyait en la DIASPORA et tenait à la reconnaissance de ses apports à leur pays d’origine et à mieux la valoriser. Pardon de ne vous avoir pas invité au 3e Congrès (29-30-31 juillet) de la FSD à Dakar. PARDON !

Malgré un monde trouble et de perte des valeurs, Vous, A.B.C, vous avez su garder votre Dignité jusqu’à votre dernier souffle. Ce faisant, vous êtes et resterez une Référence pour la Nation Sénégalaise et pour bien d’autres qui ont eu la chance de vous connaitre. Comme Martin Luther KING, MANDELA, LUMUMBA, Cheikh Anta DIOP, etc., en ce dimanche 29 Août 2021, vous avez fait votre entrée dans le Panthéon des Justes et des Dignes, ainsi que de celui d’un Modèle à enseigner aux générations présentes et futures et à suivre éternellement.

Maitre Alioune Badara CISSSÉ, cher A.B.C, MISSION ACCOMPLIE !

DORMEZ en PAIX sur cette Terre Sénégalaise que vous avez tant aimée !

Dre LY-Tall Aoua Bocar

Sociologue, Chercheure, Auteure et Conférencière internationale