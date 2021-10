Drogba nommé Ambassadeur de l’OMS

Didier Drogba a été nommé aujourd’hui Ambassadeur de bonne volonté de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour le sport et la santé. L’Ivoirien aidera l’Organisation à promouvoir ses orientations sur les bienfaits de l’exercice physique et autres modes de vie sains, et à faire connaître la valeur du sport, en particulier auprès des jeunes.

« Je suis honoré de faire équipe avec l’Organisation mondiale de la Santé et de la soutenir dans son action visant à aider les gens, et en particulier les jeunes de tous les pays, à atteindre le meilleur niveau de santé possible » a déclaré M. Drogba au Siège de l’OMS à Genève lors de l’annonce de sa nomination.

« J’ai directement bénéficié des bienfaits du sport pour mener une vie saine et je m’engage à travailler avec l’OMS pour partager ces bienfaits dans le monde entier », dit-il.