Edouard Mendy sacré…les félicitations de Matar Bâ

Au nom du Président Macky SALL, Matar BA félicite Edouard MENDY par une lettre adressée á Augustin SENGHOR

« A la suite de la qualification historique de notre sélection nationale de Beach soccer en demi-finale de la Coupe du Monde de la discipline, l’international sénégalais, Édouard MENDY, vient á son tour d’être élu meilleur gardien de l’UEFA de la Ligue des Champions de la saison 2020-2021.

Cette distinction est un honneur immense qui couronne, au delà du talent, un parcours exceptionnel, un modèle de courage et de persévérance, un exemple de dignité et de foi en soi C’est aussi une grande source de fierté et de satisfaction pour tout le peuple sénégalais. C’est pourquoi, au nom du Président de la République, je voudrais vous demander de lui transmettre mes chaleureuses félicitations, mes encouragements ainsi que l’expression renouvelée de ma sincère et profonde gratitude. Nul doute que celui qui est perçu, aujourd’hui, comme l’un des meilleurs à son poste au monde, a encore des pages de succès à écrire pour redorer le football sénégalais, africain et mondial. Et nous prions afin que le Tout Puissant lui donne les moyens et l’inspiration nécessaires pour la réalisation de ces objectifs. Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Président ,l’expression de ma considération distinguée.

Matar BA

Ministre des Sports «

Abdou Latif NDIAYE

Conseiller en Communication

Ministère des Sports