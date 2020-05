El Hadji Malick Gueye (Lat Mingué) clashe Sonko : «Qu’il sache que ses écarts de langage ne paieront jamais… »

Volée de bois verts sur la tête du leader en chef de PASTEF/les Patriotes. Après sa foudroyante sortie, ce mercredi, contre le Président Macky et son régime, certains soutiens de la mouvance présidentielle apportent une cinglante réplique. C’est le cas d’El Hadji Malick Gueye, conseiller spécial du Che de l’Etat déployé au Haut Conseiller des Collectivités Territoriales(HCCT). Selon l’ancien député libéral : «Le contexte ne sied pas. Aujourd’hui, nous sommes en guerre sanitaire contre un ennemi invisible, le Coronavirus ou Covid-19. C’est honteux de voir et d’étendre Ousmane Sonko se pencher dans un débat aussi puéril qu’inutile .L’enjeu est ailleurs. Mais, qu’il sache que ses écarts de langage ordurier ne paieront jamais », avance El Hadji Malick Gueye. Le Coordonnateur du mouvement «And Suxaali Sine Saloum And Ak Sénégal », de sermonner Sonko : «Des gens comme Sonko ne prennent pas au sérieux cette maladie qui continue d’endeuiller le monde .Depuis sa déclaration au Sénégal, le Président Macky ne cesse de faire des pieds et des mains pour contenir l’épidémie. Il vient de prendre des initiatives fortes pour organiser la résilience des citoyens sénégalais face à ce fléau. Quoi de plus normal et humain que de faire bloc pour combattre ensemble. Je salue les énormes sacrifices du gouvernement de la République du Sénégal et de notre personnel médical. La politique, c’est après. Notre vie, notre survie est menacée et il est criminel d’ignorer ou de feindre à ignorer ce danger ».